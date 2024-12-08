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Ферстаппен получил 10-секундный штраф за столкновение с Пиастри на старте гонки

Четырёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен получил 10-секундный штраф за столкновение с Оскаром Пиастри из «Макларена» на старте гонки Гран-при Абу-Даби.

Ферстаппен пытался обойти Пиастри по внутренней траектории, но задел болид «Макларена», после чего машины развернуло. Оба смогли продолжить заезд.

«И это — манёвр чемпиона мира», — иронично прокомментировал Пиастри инцидент по радио.

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Финальная стартовая решётка:

1. Ландо Норрис («Макларен»).

2. Оскар Пиастри («Макларен»).

3. Карлос Сайнс («Феррари»).

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

5. Пьер Гасли («Альпин»).

6. Джордж Расселл («Мерседес»).

7. Нико Хюлькенберг («Хаас»).

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

9. Валттери Боттас («Кик-Заубер»).

10. Серхио Перес («Ред Булл»).

11. Юки Цунода («РБ»).

12. Лиам Лоусон («РБ»).

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

14. Кевин Магнуссен («Хаас»).

15. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»).

16. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

17. Джек Дуэн («Альпин»).

18. Алекс Албон («Уильямс»).

19. Шарль Леклер («Феррари»).

20. Франко Колапинто («Уильямс»).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Абу-Даби.