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«Тупые идиоты». Ферстаппен жёстко отреагировал на штраф в гонке ГП Абу-Даби

Четырёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен эмоционально прокомментировал свой штраф за столкновение с Оскаром Пиастри из «Макларена» на старте гонки Гран-при Абу-Даби.

Напомним, Ферстаппен пытался обойти Пиастри по внутренней траектории, но задел болид «Макларена», после чего машины развернуло. Голландец получил 10 секунд, которые отбыл на пит-стопе.

«Может, попросить 20-секундную остановку? Тупые идиоты», — сказал Ферстаппен по радио.

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Финальная стартовая решётка:

1. Ландо Норрис («Макларен»)

2. Оскар Пиастри («Макларен»)

3. Карлос Сайнс («Феррари»)

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

5. Пьер Гасли («Альпин»)

6. Джордж Расселл («Мерседес»)

7. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

9. Валттери Боттас («Кик-Заубер»)

10. Серхио Перес («Ред Булл»)

11. Юки Цунода («РБ»)

12. Лиам Лоусон («РБ»)

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)

14. Кевин Магнуссен («Хаас»)

15. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»)

16. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

17. Джек Дуэн («Альпин»)

18. Алекс Албон («Уильямс»)

19. Шарль Леклер («Феррари»)

20. Франко Колапинто («Уильямс»)