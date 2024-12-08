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Норрис выиграл финальную гонку ГП Абу-Даби Формулы-1, Сайнс — второй, Леклер — третий

8 декабря в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) на трассе «Автодром Яс Марина» завершилась финальная гонка сезона-2024 — Гран-при Абу-Даби Формулы-1. Победу одержал британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис, вторым стал испанец Карлос Сайнс из «Феррари». Третье место занял партнёр Карлоса Шарль Леклер.

Команда «Макларен» одержала победу в Кубке конструкторов.

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Гонка:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 58 кругов.

2. Карлос Сайнс («Феррари») +5.832.

3. Шарль Леклер («Феррари») +31.928.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +36.483.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +37.538.

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +49.847.

7. Пьер Гасли («Альпин») +1:12.560.

8. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1:15.554.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:22.373.

10. Оскар Пиастри "(Макларен") +1:23.821.

11. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.

13. Юки Цунода («РБ») +1 круг.

14. Гауньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1 круг.

15. Джек Дуэн («Альпин») +1 круг.

16. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

17. Лиам Лоусон («РБ») — сошёл.

18. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — сошёл

19. Франко Колапинто («Уильямс») — сошёл

20. Серхио Перес («Ред Булл») — сошёл