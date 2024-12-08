Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Гран-при Абу-Даби — Формула-1 — результаты гонки

Норрис выиграл финальную гонку ГП Абу-Даби Формулы-1, Сайнс — второй, Леклер — третий
Аудио-версия:
Комментарии

8 декабря в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) на трассе «Автодром Яс Марина» завершилась финальная гонка сезона-2024 — Гран-при Абу-Даби Формулы-1. Победу одержал британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис, вторым стал испанец Карлос Сайнс из «Феррари». Третье место занял партнёр Карлоса Шарль Леклер.

Команда «Макларен» одержала победу в Кубке конструкторов.

Формула-1 2024. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
08 декабря 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:26:33.291
2
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+5.832
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+31.928

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Гонка:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 58 кругов.
2. Карлос Сайнс («Феррари») +5.832.
3. Шарль Леклер («Феррари») +31.928.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +36.483.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +37.538.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +49.847.
7. Пьер Гасли («Альпин») +1:12.560.
8. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1:15.554.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:22.373.
10. Оскар Пиастри "(Макларен") +1:23.821.
11. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.
13. Юки Цунода («РБ») +1 круг.
14. Гауньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1 круг.
15. Джек Дуэн («Альпин») +1 круг.
16. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
17. Лиам Лоусон («РБ») — сошёл.
18. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — сошёл
19. Франко Колапинто («Уильямс») — сошёл
20. Серхио Перес («Ред Булл») — сошёл

Материалы по теме
Хэмилтон красиво попрощался с «Мерседесом», а Норрис был недосягаем. Каким был ГП Абу-Даби
Live
Хэмилтон красиво попрощался с «Мерседесом», а Норрис был недосягаем. Каким был ГП Абу-Даби
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android