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«Макларен» впервые с 1998 года одержал победу в Кубке конструкторов

«Макларен» впервые с 1998 года одержал победу в Кубке конструкторов
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Британская команда «Макларен» одержала победу в Кубке конструкторов в сезоне 2024 года после победы своего пилота Ландо Норриса на финальной гонке — Гран-при Абу-Даби.

Формула-1 2024. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
08 декабря 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:26:33.291
2
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+5.832
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+31.928

Эта победа стала первой для «Макларена» с 1998 года в Кубке конструкторов. Перед финальным этапом британский коллектив опережал команду из Маранелло — «Феррари». Пилоты «Феррари» Карлос Сайнс и Шарль Леклер заняли второе и третье места в гонке в Абу-Даби, но этого не хватило для того, чтобы отыграть 21-очковое отставание от «Макларена».

Кубок конструкторов 2024 года:

1. «Макларен» — 666
2. «Феррари» — 652
3. «Ред Булл» — 589
4. «Мерседес» — 468
5. «Астон Мартин» — 94
6. «Альпин» — 65
7. «Хаас» — 58
8. «РБ» — 46
9. «Уильямс» — 17
10. «Кик-Заубер» — 4

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