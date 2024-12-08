«Макларен» впервые с 1998 года одержал победу в Кубке конструкторов

Британская команда «Макларен» одержала победу в Кубке конструкторов в сезоне 2024 года после победы своего пилота Ландо Норриса на финальной гонке — Гран-при Абу-Даби.

Эта победа стала первой для «Макларена» с 1998 года в Кубке конструкторов. Перед финальным этапом британский коллектив опережал команду из Маранелло — «Феррари». Пилоты «Феррари» Карлос Сайнс и Шарль Леклер заняли второе и третье места в гонке в Абу-Даби, но этого не хватило для того, чтобы отыграть 21-очковое отставание от «Макларена».

Кубок конструкторов 2024 года:

1. «Макларен» — 666

2. «Феррари» — 652

3. «Ред Булл» — 589

4. «Мерседес» — 468

5. «Астон Мартин» — 94

6. «Альпин» — 65

7. «Хаас» — 58

8. «РБ» — 46

9. «Уильямс» — 17

10. «Кик-Заубер» — 4