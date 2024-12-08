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Зак Браун отреагировал на победу своей команды в Кубке конструкторов

Зак Браун отреагировал на победу своей команды в Кубке конструкторов
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Генеральный директор «Макларена» Зак Браун отреагировал на победу своей команды в Кубке конструкторов в сезоне-2024.

Формула-1 2024. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
08 декабря 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:26:33.291
2
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+5.832
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+31.928

«Я люблю всех в Уокинге! Какая потрясающая командная работа. Все мужчины и женщины в «Макларене» —потрясающие! Это был стрессовый год!» — сказал Браун в эфире Sky Sports.

«Ох, мужик! Он сделал это! Сделал!» — вбежал в кадр и сказал про Брауна Ландо Норрис.

Эта победа стала первой для «Макларена» с 1998 года в Кубке конструкторов. Норрис одержал победу на финальном этапе в Абу-Даби и не позволил занявшим второе и третье места пилотам «Феррари» — Карлосу Сайнсу и Шарлю Леклеру — сократить отрыв в Кубке конструкторов.

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