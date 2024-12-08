Зак Браун отреагировал на победу своей команды в Кубке конструкторов

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун отреагировал на победу своей команды в Кубке конструкторов в сезоне-2024.

«Я люблю всех в Уокинге! Какая потрясающая командная работа. Все мужчины и женщины в «Макларене» —потрясающие! Это был стрессовый год!» — сказал Браун в эфире Sky Sports.

«Ох, мужик! Он сделал это! Сделал!» — вбежал в кадр и сказал про Брауна Ландо Норрис.

Эта победа стала первой для «Макларена» с 1998 года в Кубке конструкторов. Норрис одержал победу на финальном этапе в Абу-Даби и не позволил занявшим второе и третье места пилотам «Феррари» — Карлосу Сайнсу и Шарлю Леклеру — сократить отрыв в Кубке конструкторов.