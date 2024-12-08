Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер рассказал о прорыве на ГП Абу-Даби и поражении «Феррари» в Кубке конструкторов

Леклер рассказал о прорыве на ГП Абу-Даби и поражении «Феррари» в Кубке конструкторов
Аудио-версия:
Комментарии

27-летний монегаск и пилот Формулы-1, выступающий за итальянский коллектив «Феррари», Шарль Леклер подвёл итоги своего прорыва с 16-го места на Гран-при Абу-Даби и о поражении команды в Кубке конструкторов. Леклер занял третье место.

Формула-1 2024. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
08 декабря 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:26:33.291
2
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+5.832
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+31.928

«Я знал, что должен быть агрессивен, и на первом круге максимально рисковал, чтобы быть в хорошей позиции для оставшейся части гонки. Сегодня мы сделали максимум возможного. Борьба была очень плотной, обидно, что ещё до квалификации мы вынуждены были получить штраф, но всё равно сделали всё, что в наших силах. В первой части сезона мы и близко не были к борьбе за титул, но в ходе чемпионата продолжили работать, сумели отыграться и надеюсь следующий сезон начнём так же сильно, как закончили этот.

Приход Льюиса станет для нас дополнительной мотивацией, но я хотел бы поблагодарить Карлоса — у нас были отличные отношения, мы подгоняли друг друга. Жаль, что мы не дотянулись до Кубка конструкторов. Теперь пара дней на отдых и начнём думать о новом сезоне», — сказал Леклер после финиша.

Материалы по теме
«Макларен» впервые с 1998 года одержал победу в Кубке конструкторов
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android