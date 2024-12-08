Леклер рассказал о прорыве на ГП Абу-Даби и поражении «Феррари» в Кубке конструкторов

27-летний монегаск и пилот Формулы-1, выступающий за итальянский коллектив «Феррари», Шарль Леклер подвёл итоги своего прорыва с 16-го места на Гран-при Абу-Даби и о поражении команды в Кубке конструкторов. Леклер занял третье место.

«Я знал, что должен быть агрессивен, и на первом круге максимально рисковал, чтобы быть в хорошей позиции для оставшейся части гонки. Сегодня мы сделали максимум возможного. Борьба была очень плотной, обидно, что ещё до квалификации мы вынуждены были получить штраф, но всё равно сделали всё, что в наших силах. В первой части сезона мы и близко не были к борьбе за титул, но в ходе чемпионата продолжили работать, сумели отыграться и надеюсь следующий сезон начнём так же сильно, как закончили этот.

Приход Льюиса станет для нас дополнительной мотивацией, но я хотел бы поблагодарить Карлоса — у нас были отличные отношения, мы подгоняли друг друга. Жаль, что мы не дотянулись до Кубка конструкторов. Теперь пара дней на отдых и начнём думать о новом сезоне», — сказал Леклер после финиша.