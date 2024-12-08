Норрис — о победе в Кубке конструкторов: Браун пообещал невероятную вечеринку

Британский гонщик Ландо Норрис, представляющий команду «Макларен», отреагировал на победу коллектива в Кубке конструкторов. Сам Норрис одержал победу на финальной гонке Гран-при Абу-Даби и стал вице-чемпионом сезона-2024.

«Невероятное ощущение. Не за себя — за всю команду. Команда проделала в этом году удивительную работу, это было прекрасное путешествие. Поздравляю всех, благодарю всех в «Макларене». Было непросто, но выиграть Кубок конструкторов впервые за 26 лет — это нечто особенное.

Зак сказал, что у нас будет невероятная вечеринка, так что жду её с нетерпением. Ночь будет хорошей. Личное чемпионство в следующем году? Да, такова цель. В этом году взяли командный титул, а в следующем возьмём и личный», — сказал Норрис после гонки.