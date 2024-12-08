Личный зачёт Формулы-1: Норрис — вице-чемпион, Гасли вошёл в топ-10

По итогам Гран-при Абу-Даби Формулы-1 гонщик «Макларена» Ландо Норрис обеспечил себе звание вице-чемпиона мира, опередив Шарля Леклера на 18 очков. Французский пилот «Альпин» Пьер Гасли вышел на 10-ю позицию, опередив на одно очко Нико Хюлькенберга из «Хааса».

Формула-1. Личный зачёт.

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 437 очков

2. Ландо Норрис («Макларен») — 374

3. Шарль Леклер («Феррари») — 356

4. Оскар Пиастри («Макларен») — 292

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 290

6. Джордж Расселл («Мерседес») — 245

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 223

8. Серхио Перес («Ред Булл») — 152

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 70

10. Пьер Гасли («Альпин») — 42

11. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 41

12. Юки Цунода («РБ») — 30

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 24

14. Эстебан Окон («Альпин») — 23

15. Кевин Магнуссен («Хаас») — 16

16. Александер Албон («Уильямс») — 12

17. Даниэль Риккардо («РБ») — 12

18. Оливер Берман («Феррари», «Хаас») — 7

19. Франко Колапинто («Уильямс») — 5

20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 4

21. Лиам Лоусон («РБ») — 4

22. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 0

23. Логан Сарджент («Уильямс») — 0