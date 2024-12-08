Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Личный зачёт Формулы-1: Норрис — вице-чемпион, Гасли вошёл в топ-10

Личный зачёт Формулы-1: Норрис — вице-чемпион, Гасли вошёл в топ-10
Аудио-версия:
Комментарии

По итогам Гран-при Абу-Даби Формулы-1 гонщик «Макларена» Ландо Норрис обеспечил себе звание вице-чемпиона мира, опередив Шарля Леклера на 18 очков. Французский пилот «Альпин» Пьер Гасли вышел на 10-ю позицию, опередив на одно очко Нико Хюлькенберга из «Хааса».

Формула-1. Личный зачёт.
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 437 очков
2. Ландо Норрис («Макларен») — 374
3. Шарль Леклер («Феррари») — 356
4. Оскар Пиастри («Макларен») — 292
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 290
6. Джордж Расселл («Мерседес») — 245
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 223
8. Серхио Перес («Ред Булл») — 152
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 70
10. Пьер Гасли («Альпин») — 42
11. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 41
12. Юки Цунода («РБ») — 30
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 24
14. Эстебан Окон («Альпин») — 23
15. Кевин Магнуссен («Хаас») — 16
16. Александер Албон («Уильямс») — 12
17. Даниэль Риккардо («РБ») — 12
18. Оливер Берман («Феррари», «Хаас») — 7
19. Франко Колапинто («Уильямс») — 5
20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 4
21. Лиам Лоусон («РБ») — 4
22. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 0
23. Логан Сарджент («Уильямс») — 0

Материалы по теме
«Макларен» впервые с 1998 года одержал победу в Кубке конструкторов
Материалы по теме
Хэмилтон красиво попрощался с «Мерседесом», а Норрис был недосягаем. Каким был ГП Абу-Даби
Live
Хэмилтон красиво попрощался с «Мерседесом», а Норрис был недосягаем. Каким был ГП Абу-Даби
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android