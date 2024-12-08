«Макларен» завоевал первый трофей со времён выступлений Хэмилтона

8 декабря по итогам финального этапа сезона 2024 года — Гран-при Абу-Даби — британский коллектив «Макларен» завоевал свой первый титул в Кубке конструкторов с 1998 года. Но также этот трофей стал первым для команды из Уокинга с 2008 года.

Последний титул «Макларену» принёс семикратный чемпион «Королевских гонок» — Льюис Хэмилтон, одержавший свою первую победу в Формуле-1 по итогам сезона 2008 года. Льюис опередил на одно очко гонщика «Феррари» Фелипе Массу на финальном этапе в Бразилии.

Кубок конструкторов 2024 года:

1. «Макларен» — 666

2. «Феррари» — 652

3. «Ред Булл» — 589

4. «Мерседес» — 468

5. «Астон Мартин» — 94

6. «Альпин» — 65

7. «Хаас» — 58

8. «РБ» — 46

9. «Уильямс» — 17

10. «Кик-Заубер» — 4