«Макларен» завоевал первый трофей со времён выступлений Хэмилтона
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8 декабря по итогам финального этапа сезона 2024 года — Гран-при Абу-Даби — британский коллектив «Макларен» завоевал свой первый титул в Кубке конструкторов с 1998 года. Но также этот трофей стал первым для команды из Уокинга с 2008 года.
Формула-1 2024. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
08 декабря 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:26:33.291
2
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+5.832
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+31.928
Последний титул «Макларену» принёс семикратный чемпион «Королевских гонок» — Льюис Хэмилтон, одержавший свою первую победу в Формуле-1 по итогам сезона 2008 года. Льюис опередил на одно очко гонщика «Феррари» Фелипе Массу на финальном этапе в Бразилии.
Кубок конструкторов 2024 года:
1. «Макларен» — 666
2. «Феррари» — 652
3. «Ред Булл» — 589
4. «Мерседес» — 468
5. «Астон Мартин» — 94
6. «Альпин» — 65
7. «Хаас» — 58
8. «РБ» — 46
9. «Уильямс» — 17
10. «Кик-Заубер» — 4
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