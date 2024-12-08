Вольф и Боннингтон трогательно попрощались с Хэмилтоном по радио

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф и гоночный инженер Льюиса Хэмилтона Питер Боннингтон обратились к семикратному чемпиону мира по радио после финиша Гран-при Абу-Даби Формулы-1. Для Хэмилтона, занявшего четвёртое место, эта гонка стала последней в составе «Мерседеса».

«Сегодня был чемпионский пилотаж. Чемпионский пилотаж. Мы любим тебя, ты навсегда останешься частью нашей семьи. Если мы не сможем победить, то надеемся, что выиграешь ты», — сказал Вольф.

«Это конец эры. Было здорово с тобой поработать. Это был потрясающий путь. Я очень рад, что стал частью этой главы в твоей жизни, желаю тебе удачи в следующей», — добавил со своей стороны Боннингтон.