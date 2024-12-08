Норрис впервые в карьере стал вице-чемпионом Формулы-1

25-летний британский гонщик Формулы-1, представляющий коллектив «Макларен», Ландо Норриса стал вице-чемпионом сезона 2024 года.
Норрис впервые в своей карьере закончил чемпионат выше шестого места и в первый раз стал вице-чемпионом.
Ландо Норрис — вице-чемпион 2018 года в классе Формула-2. С 2015-го по 2017-й он завоевал титулы в пяти разных первенствах, среди которых была Европейская Формула-3. С 2019 года выступает за команду «Макларен» в «Королевских гонках».
Формула-1. Личный зачёт:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 437 очков
2. Ландо Норрис («Макларен») — 374
3. Шарль Леклер («Феррари») — 356
4. Оскар Пиастри («Макларен») — 292
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 290
6. Джордж Расселл («Мерседес») — 245
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 223
8. Серхио Перес («Ред Булл») — 152
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 70
10. Пьер Гасли («Альпин») — 42
11. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 41
12. Юки Цунода («РБ») — 30
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 24
14. Эстебан Окон («Альпин») — 23
15. Кевин Магнуссен («Хаас») — 16
16. Александер Албон («Уильямс») — 12
17. Даниэль Риккардо («РБ») — 12
18. Оливер Берман («Феррари», «Хаас») — 7
19. Франко Колапинто («Уильямс») — 5
20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 4
21. Лиам Лоусон («РБ») — 4
22. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 0
23. Логан Сарджент («Уильямс») — 0