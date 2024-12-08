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Сайнс поделился эмоциями о последней гонке в составе «Феррари»

Сайнс поделился эмоциями о последней гонке в составе «Феррари»
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Испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс подвёл итоги своей последней гонки в составе итальянской команды «Феррари». По итогам сезона-2024 коллектив из Маранелло занял второе место в Кубке конструкторов.

Формула-1 2024. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
08 декабря 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:26:33.291
2
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+5.832
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+31.928

«Второе место было сегодня для нас максимумом, если учесть, какой темп был у Норриса. На первом отрезке мы вроде могли за ним держаться, но на «харде» он был уже недосягаем. Хочу поздравить «Макларен» — они заслужили это чемпионство. Я горжусь тем, что мы смогли навязать им борьбу.

Этот уикенд был для меня очень эмоциональным — я так благодарен «Феррари», был частью этой потрясающей команды несколько лет, завоевал здесь свою первую победу. Надеюсь, вместе с «Уиляьмсом» мы тоже сможем прогрессировать и вернёмся на этот уровень», — сказал Сайнс после гонки.

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