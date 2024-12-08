Сайнс поделился эмоциями о последней гонке в составе «Феррари»

Испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс подвёл итоги своей последней гонки в составе итальянской команды «Феррари». По итогам сезона-2024 коллектив из Маранелло занял второе место в Кубке конструкторов.

«Второе место было сегодня для нас максимумом, если учесть, какой темп был у Норриса. На первом отрезке мы вроде могли за ним держаться, но на «харде» он был уже недосягаем. Хочу поздравить «Макларен» — они заслужили это чемпионство. Я горжусь тем, что мы смогли навязать им борьбу.

Этот уикенд был для меня очень эмоциональным — я так благодарен «Феррари», был частью этой потрясающей команды несколько лет, завоевал здесь свою первую победу. Надеюсь, вместе с «Уиляьмсом» мы тоже сможем прогрессировать и вернёмся на этот уровень», — сказал Сайнс после гонки.