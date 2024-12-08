Макс Ферстаппен повторил достижение отца своей девушки Келли — легендарного Нельсона Пике

27-летний нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен по итогам сезона 2024 года повторил достижение легендарного бразильского гонщика Нельсона Пике, являющегося отцом возлюбленной и будущей матери ребёнка Ферстаппена Келли Пике.

Макс Ферстаппен стал первым чемпионом со времён победы Нельсона Пике в 1983 году, который завоевал трофей в составе команды, оказавшейся по итогам сезона в Кубке конструкторов на третьей позиции. «Брэбэм», за который выступал Нельсон, уступил в 1983 году «Феррари» и «Рено».

Кубок конструкторов 2024 года:

1. «Макларен» — 666

2. «Феррари» — 652

3. «Ред Булл» — 589

4. «Мерседес» — 468

5. «Астон Мартин» — 94

6. «Альпин» — 65

7. «Хаас» — 58

8. «РБ» — 46

9. «Уильямс» — 17

10. «Кик-Заубер» — 4