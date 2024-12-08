Штрафы по итогам ГП Абу-Даби: Боттас — 3 балла в лицензию, Лоусон — 10 секунд стоп-энд-гоу

8 декабря в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) на трассе «Автодром Яс Марина» завершилась финальная гонка сезона-2024 — Гран-при Абу-Даби Формулы-1. По итогам последней гонки судьи Международной автомобильной федерации (ФИА) вынесли несколько штрафов пилотам различных команд.

Штрафы, вынесенные после окончания гонки Гран-при Абу-Даби Формулы-1:

1. Валттери Боттас из команды «Кик-Заубер» за свою ошибку в конце гонки и таран Кевина Магнуссена («Хаас») в повороте получил три штрафных балла к гоночной лицензии и пять позиций на следующую гонку;

2. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — пятисекундный штраф, который добавлен к итоговому результату, за многократное нарушение границ трассы;

3. Лиам Лоусон («РБ») — 10-секундный стоп-энд-гоу за ошибку механиков во время пит-стопа, после которого переднее левое колесо Лоусона не было прикручено, из-за чего новозеландец на следующем круге повторно заезжал для исправления ситуации.