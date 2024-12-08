Пиастри — о гонке в Абу-Даби: Ферстаппен подошёл и извинился передо мной за старт гонки

Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри подвёл итоги сезона-2024 и рассказал об извинениях четырёхкратного чемпиона Формулы-1 из «Ред Булл» Макса Ферстаппен за столкновение в начале гонки ГП Абу-Даби.

«Это была довольно неудачная гонка, но самым важным событием сегодняшнего дня было то, что мы выиграли Кубок конструкторов. Это огромная заслуга всех сотрудников «Макларена» и того, чего они добились в этом году. Я горжусь ими как никогда. Сам я очень, очень доволен работой, проделанной в этом году. Приятно видеть такие результаты.

Манёвр Макса, вероятно, был очень оптимистичным. Но он сразу же подошёл ко мне и извинился, а стюарды посчитали, что это был штраф.

Поборюсь ли я за титул в следующем году? Определённо. Надеюсь, в следующем сезоне мы сможем преодолеть трудности и с самого начала принять вызов. Мне ещё есть над чем поработать и что улучшить, но я чувствую, что это был хороший шаг вперёд по сравнению с моим дебютным сезоном. С нетерпением жду следующего года и сначала сделаю перерыв, а потом постараюсь побороться за оба титула», — приводит слова Пиастри издание Sky Sports.