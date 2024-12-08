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Пиастри — о гонке в Абу-Даби: Ферстаппен подошёл и извинился передо мной за старт гонки

Пиастри — о гонке в Абу-Даби: Ферстаппен подошёл и извинился передо мной за старт гонки
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Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри подвёл итоги сезона-2024 и рассказал об извинениях четырёхкратного чемпиона Формулы-1 из «Ред Булл» Макса Ферстаппен за столкновение в начале гонки ГП Абу-Даби.

Формула-1 2024. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
08 декабря 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:26:33.291
2
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+5.832
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+31.928

«Это была довольно неудачная гонка, но самым важным событием сегодняшнего дня было то, что мы выиграли Кубок конструкторов. Это огромная заслуга всех сотрудников «Макларена» и того, чего они добились в этом году. Я горжусь ими как никогда. Сам я очень, очень доволен работой, проделанной в этом году. Приятно видеть такие результаты.

Манёвр Макса, вероятно, был очень оптимистичным. Но он сразу же подошёл ко мне и извинился, а стюарды посчитали, что это был штраф.

Поборюсь ли я за титул в следующем году? Определённо. Надеюсь, в следующем сезоне мы сможем преодолеть трудности и с самого начала принять вызов. Мне ещё есть над чем поработать и что улучшить, но я чувствую, что это был хороший шаг вперёд по сравнению с моим дебютным сезоном. С нетерпением жду следующего года и сначала сделаю перерыв, а потом постараюсь побороться за оба титула», — приводит слова Пиастри издание Sky Sports.

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