Хэмилтон одержал верх в командной борьбе с Расселлом за три года совместных выступлений

39-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон в последней гонке своего пребывания в составе «Мерседеса» — Гран-при Абу-Даби — опередил партнёра по команде Джорджа Расселла и одержал победу во внутреннем противостоянии по количеству очков.
Перед последней гонкой Гран-при Абу-Даби Расселл и Хэмилтон за три совместных сезона в «Мерседесе» заработали по 685 очков. Льюис провалил квалификацию и стартовал с 16-го места, а Расселл был шестым. В борьбе за четвёртое место на финальном круге Хэмилтон на «медиуме» догнал Джорджа, а Тото Вольф предварительно попросил по радио Джорджа бороться корректно.
В результате Льюис всё-таки обошёл партнёра по внешней траектории и опередил Расселла по количеству очков по итогам трёх лет выступлений вместе. У Льюиса — 697 очков, а у Расселла — 695.
- 8 декабря 2024
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