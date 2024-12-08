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Хэмилтон одержал верх в командной борьбе с Расселлом за три года совместных выступлений

Хэмилтон одержал верх в командной борьбе с Расселлом за три года совместных выступлений
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39-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон в последней гонке своего пребывания в составе «Мерседеса» — Гран-при Абу-Даби — опередил партнёра по команде Джорджа Расселла и одержал победу во внутреннем противостоянии по количеству очков.

Формула-1 2024. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
08 декабря 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:26:33.291
2
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+5.832
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+31.928

Перед последней гонкой Гран-при Абу-Даби Расселл и Хэмилтон за три совместных сезона в «Мерседесе» заработали по 685 очков. Льюис провалил квалификацию и стартовал с 16-го места, а Расселл был шестым. В борьбе за четвёртое место на финальном круге Хэмилтон на «медиуме» догнал Джорджа, а Тото Вольф предварительно попросил по радио Джорджа бороться корректно.

В результате Льюис всё-таки обошёл партнёра по внешней траектории и опередил Расселла по количеству очков по итогам трёх лет выступлений вместе. У Льюиса — 697 очков, а у Расселла — 695.

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