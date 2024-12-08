Хэмилтон одержал верх в командной борьбе с Расселлом за три года совместных выступлений

39-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон в последней гонке своего пребывания в составе «Мерседеса» — Гран-при Абу-Даби — опередил партнёра по команде Джорджа Расселла и одержал победу во внутреннем противостоянии по количеству очков.

Перед последней гонкой Гран-при Абу-Даби Расселл и Хэмилтон за три совместных сезона в «Мерседесе» заработали по 685 очков. Льюис провалил квалификацию и стартовал с 16-го места, а Расселл был шестым. В борьбе за четвёртое место на финальном круге Хэмилтон на «медиуме» догнал Джорджа, а Тото Вольф предварительно попросил по радио Джорджа бороться корректно.

В результате Льюис всё-таки обошёл партнёра по внешней траектории и опередил Расселла по количеству очков по итогам трёх лет выступлений вместе. У Льюиса — 697 очков, а у Расселла — 695.