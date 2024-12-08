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Хэмилтон — об обгоне Расселла на ГП Абу-Даби: либо сейчас, либо никогда

Хэмилтон — об обгоне Расселла на ГП Абу-Даби: либо сейчас, либо никогда
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39-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» прокомментировал свой обгон партнёра по команде Джорджа Расселла в концовке гонки на Гран-при Абу-Даби.

Формула-1 2024. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
08 декабря 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:26:33.291
2
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+5.832
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+31.928

«Джордж отлично пилотировал и, очевидно, стартовал намного впереди меня, так что отыграть 14 секунд было непросто, он проехал хорошие круги. Поэтому от меня требовалось совершенство навыков, как будто мне действительно нужно было проехать лучшие круги, на которые я был способен, как в Вегасе, я какое-то время догонял, а затем остановился, поэтому пытался убедиться, что продолжаю сокращать этот отрыв.

Я догнал его только в конце последнего круга и подумал: «Я должен это сделать — сейчас или никогда». Дело не в том, что мне нужна была уверенность, она у меня всегда была, но действительно приятно успешно финишировать в сильной, упорной борьбе и без ошибок», — приводит слова Хэмилтона издание Racingnews365.

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