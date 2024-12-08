Перес признал неопределённость своего будущего в «Ред Булл»

34-летний мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес высказался о своём будущем после схода на финальном этапе сезона-2024 — Гран-при Абу-Даби.
«Ну, на данный момент я не знаю о своём будущем. Знаю, что у меня есть контракт на участие в гонках в следующем году. И если что-то не изменится в ближайшие дни, то так будет и в следующем году.
Почему руководство ведёт переговоры с другими пилотами? Это вам нужно у них спросить. Думаю, на данный момент всё, что я могу сказать, это то, что у меня есть контракт, который я подписал в середине года, чтобы выступать за команду в течение следующих двух лет. Итак, посмотрим, что произойдёт и как пойдёт разговор в ближайшие дни. Мы обсуждаем, как лучше двигаться дальше.
Намерен ли я сам уйти? Нет», — приводит слова Переса издание GPblog.
- 8 декабря 2024
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