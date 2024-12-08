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Перес признал неопределённость своего будущего в «Ред Булл»

Перес признал неопределённость своего будущего в «Ред Булл»
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34-летний мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес высказался о своём будущем после схода на финальном этапе сезона-2024 — Гран-при Абу-Даби.

Формула-1 2024. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
08 декабря 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:26:33.291
2
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+5.832
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+31.928

«Ну, на данный момент я не знаю о своём будущем. Знаю, что у меня есть контракт на участие в гонках в следующем году. И если что-то не изменится в ближайшие дни, то так будет и в следующем году.

Почему руководство ведёт переговоры с другими пилотами? Это вам нужно у них спросить. Думаю, на данный момент всё, что я могу сказать, это то, что у меня есть контракт, который я подписал в середине года, чтобы выступать за команду в течение следующих двух лет. Итак, посмотрим, что произойдёт и как пойдёт разговор в ближайшие дни. Мы обсуждаем, как лучше двигаться дальше.

Намерен ли я сам уйти? Нет», — приводит слова Переса издание GPblog.

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