Джордж Расселл: Хэмилтон — величайший пилот всех времён

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл подвёл итоги сезона-2024 Формулы-1 после финиша на пятом месте на Гран-при Абу-Даби. На последнем круге Расселл пропустил вперёд Льюиса Хэмилтона.

«Льюис провёл потрясающую гонку, и я хочу поздравить его с этим. Он был не только потрясающим напарником, но и тем, за кем я следил, когда выступал в картинге и в младших формулах. Он не только величайший пилот всех времён, но и человек, которым должен восхищаться каждый гонщик. Я желаю ему всего наилучшего в его следующем вызове и с нетерпением жду сражений с ним на трассе.

Сегодня у меня просто не было темпа, чтобы бороться за что-то большее, чем четвёртое место. У меня не было скорости весь уикенд, и досадно закончить сезон вот так. Нам нужно понять, почему всё так было. Вместе с тем мы можем забрать с собой из сезона много позитивных моментов. Мы вновь начали выигрывать гонки и иногда по праву бороться в первых рядах. Мы знаем, что нам ещё нужно сделать больше, чтобы бороться за титулы, но мы все нацелены на то, чтобы добиться прогресса и сделать это в следующем году.

Наконец, мои поздравления «Макларену» с победой в Кубке конструкторов. Они были достойным противником весь сезон и стали заслуженными победителями», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».