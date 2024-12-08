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Ферстаппен близок к дисквалификации после столкновения с Пиастри на Гран-при Абу-Даби

Ферстаппен близок к дисквалификации после столкновения с Пиастри на Гран-при Абу-Даби
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27-летний четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», близок к дисквалификации за перебор штрафных очков в лицензии.

Формула-1 2024. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
08 декабря 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:26:33.291
2
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+5.832
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+31.928

На прошедшем сегодня, 8 декабря, заключительном этапе «Королевских гонок» в сезоне-2024 — Гран-при Абу-Даби — Макс получил 10-секундный штраф и два очка в лицензию за столкновение с пилотом «Макларена» Оскаром Пиастри на первом повороте после старта гонки.

Таким образом, за последние 12 месяцев Ферстаппен получил восемь штрафных очков, а гонщик, на счету которого накапливается 12 таких очков, — дисквалифицируется на одну гонку. Ранее в сезоне подобную дисквалификацию получил пилот «Хааса» Кевин Магнуссен, пропустивший этап в Азербайджане.

Штрафные очки Ферстаппена начнут сгорать в июне 2025 года.

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