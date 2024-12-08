Боттас прокомментировал две аварии в прощальной гонке за «Кик-Заубер»

Финский гонщик «Кик-Заубера» Валттери Боттас прокомментировал свой сход на Гран-при Абу-Даби. На первом круге финн задел машину Серхио Переса и сломал антикрыло, а затем столкнулся с Кевином Магнуссеном, когда оборонялся от гонщика «Хааса».

«К сожалению, всё сегодня шло словно по нисходящей спирали после инцидента на первом круге, за который я ещё и получил штраф. После этого я оказался позади, но продолжал стараться и атаковать. Позднее по ходу гонки у меня был контакт с Кевином, когда я оборонялся. Я допустил блокировку на старых шинах и просто врезался в него. Это была моя ошибка, и досадно, что моя последняя гонка с командой закончилась вот так. Мы знаем, что выложились по максимуму, и это всё, что мы могли сегодня сделать.

Ещё один сезон уходит в архив, а я планирую, что дальше. Хочу воспользоваться моментом и поблагодарить всех в команде, всех в «Феррари» и всех болельщиков за их невероятную поддержку в этом году», — приводит слова Боттаса пресс-служба «Кик-Заубера».