Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Боттас прокомментировал две аварии в прощальной гонке за «Кик-Заубер»

Боттас прокомментировал две аварии в прощальной гонке за «Кик-Заубер»
Аудио-версия:
Комментарии

Финский гонщик «Кик-Заубера» Валттери Боттас прокомментировал свой сход на Гран-при Абу-Даби. На первом круге финн задел машину Серхио Переса и сломал антикрыло, а затем столкнулся с Кевином Магнуссеном, когда оборонялся от гонщика «Хааса».

«К сожалению, всё сегодня шло словно по нисходящей спирали после инцидента на первом круге, за который я ещё и получил штраф. После этого я оказался позади, но продолжал стараться и атаковать. Позднее по ходу гонки у меня был контакт с Кевином, когда я оборонялся. Я допустил блокировку на старых шинах и просто врезался в него. Это была моя ошибка, и досадно, что моя последняя гонка с командой закончилась вот так. Мы знаем, что выложились по максимуму, и это всё, что мы могли сегодня сделать.

Ещё один сезон уходит в архив, а я планирую, что дальше. Хочу воспользоваться моментом и поблагодарить всех в команде, всех в «Феррари» и всех болельщиков за их невероятную поддержку в этом году», — приводит слова Боттаса пресс-служба «Кик-Заубера».

Материалы по теме
«Маклареном» надо восторгаться, Ферстаппен всё ещё не зрелый гонщик. Итоги ГП Абу-Даби
«Маклареном» надо восторгаться, Ферстаппен всё ещё не зрелый гонщик. Итоги ГП Абу-Даби
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android