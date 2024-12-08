Ферстаппен — об аварии с Пиастри: пошёл в атаку, а потом осознал — чёрт, он не видит меня

Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал столкновение с пилотом «Макларена» Оскаром Пиастри на старте Гран-при Абу-Даби Формулы-1.

«Я хорошо стартовал и постарался захватить внутреннюю траекторию, но быстро осознал, как только пошёл на манёвр, что разрыв сокращается. Когда ты стартуешь первым или вторым, то никогда не смотришь назад. Так что когда я пошёл в атаку, то потом осознал: «Чёрт, он не видит меня». Я попытался избежать инцидента, но, увы, мы коснулись друг друга. Я уже принёс Оскару извинения. Никогда не хочется, чтобы такое происходило, а особенно — с ним. Он отличный парень. Но такое произошло, просто не повезло», — приводит слова Ферстаппена F1i.