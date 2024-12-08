Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен — об аварии с Пиастри: пошёл в атаку, а потом осознал — чёрт, он не видит меня

Ферстаппен — об аварии с Пиастри: пошёл в атаку, а потом осознал — чёрт, он не видит меня
Комментарии

Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал столкновение с пилотом «Макларена» Оскаром Пиастри на старте Гран-при Абу-Даби Формулы-1.

«Я хорошо стартовал и постарался захватить внутреннюю траекторию, но быстро осознал, как только пошёл на манёвр, что разрыв сокращается. Когда ты стартуешь первым или вторым, то никогда не смотришь назад. Так что когда я пошёл в атаку, то потом осознал: «Чёрт, он не видит меня». Я попытался избежать инцидента, но, увы, мы коснулись друг друга. Я уже принёс Оскару извинения. Никогда не хочется, чтобы такое происходило, а особенно — с ним. Он отличный парень. Но такое произошло, просто не повезло», — приводит слова Ферстаппена F1i.

Материалы по теме
«Маклареном» надо восторгаться, Ферстаппен всё ещё не зрелый гонщик. Итоги ГП Абу-Даби
«Маклареном» надо восторгаться, Ферстаппен всё ещё не зрелый гонщик. Итоги ГП Абу-Даби
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android