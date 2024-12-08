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Пиастри стал первым пилотом, преодолевшим 100% дистанции в сезоне и не завоевавшим титул

Пиастри стал первым пилотом, преодолевшим 100% дистанции в сезоне и не завоевавшим титул
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23-летний австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, представляющий команду «Макларен», по итогам сезона 2024 года установил довольно редкое достижение.

Пиастри по ходу 2024 года преодолел 100% дистанции — проехал все круги в каждой гонке и в каждом спринте. Таким образом, он вошёл в негласный клуб пилотов, которые смогли преодолеть все гоночные круги, но при этом стал единственным, кто не смог завоевать чемпионский титул в личном зачёте.

Гонщики, проехавшие 100% гоночной дистанции:

1. Михаэль Шумахер («Феррари») — 2002 год;
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 2019;
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 2023;
4. Оскар Пиастри («Макларен») — 2024.

Ферстаппен и Пиастри — единственные пилоты, зачёт которых вёлся ещё и по спринт-дистанции.

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