Пиастри стал первым пилотом, преодолевшим 100% дистанции в сезоне и не завоевавшим титул

23-летний австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, представляющий команду «Макларен», по итогам сезона 2024 года установил довольно редкое достижение.

Пиастри по ходу 2024 года преодолел 100% дистанции — проехал все круги в каждой гонке и в каждом спринте. Таким образом, он вошёл в негласный клуб пилотов, которые смогли преодолеть все гоночные круги, но при этом стал единственным, кто не смог завоевать чемпионский титул в личном зачёте.

Гонщики, проехавшие 100% гоночной дистанции:

1. Михаэль Шумахер («Феррари») — 2002 год;

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 2019;

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 2023;

4. Оскар Пиастри («Макларен») — 2024.

Ферстаппен и Пиастри — единственные пилоты, зачёт которых вёлся ещё и по спринт-дистанции.