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Хорнер рассказал о задаче «Ред Булл» при подборе напарника Ферстаппена на 2025 год

Хорнер рассказал о задаче «Ред Булл» при подборе напарника Ферстаппена на 2025 год
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что команде предстоят обсуждения насчёт того, останется ли Серхио Перес гонщиком «быков» в 2025 году, а также раскрыл задачи напарника Макса Ферстаппена, кто бы им ни оказался.

«Пройдут обсуждения между Чеко и командой. Мы оценим сезон, что пошло не так, и вместе выработаем подходящий путь вперёд. Торопиться не будем. Нам доступны все перестановки внутри. Думаю, первое дело — обсудить всё с Чеко. Всё, что я могу сейчас подтвердить, это что сейчас много спекуляций.

Вы можете видеть, как сейчас важно для командного зачёта, чтобы два пилота регулярно набирали очки. «Феррари» будет сильна с их составом в следующем году, у «Макларена» сильный состав. У «Мерседеса» будет один неопытный гонщик. Нам очень важно, чтобы оба пилота давали результат и не было существенного разрыва», — приводит слова Хорнера GPBlog.

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