Ферстаппен: может, я удостоверюсь, что наберу 12 баллов, когда родится ребёнок

Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал тот факт, что после получения двух штрафных баллов за столкновение с представителем «Макларена» Оскаром Пиастри на старте Гран-при Абу-Даби у него уже восемь штрафных баллов. Если Ферстаппен получит ещё четыре в первых 11 Гран-при сезона-2025, то автоматически заработает дисквалификацию.

«Может быть, я удостоверюсь, что наберу 12 баллов, когда родится ребёнок, тогда я смогу уйти в декрет», — приводит слова Ферстаппена Crash.net.

Напомним, ранее Макс Ферстаппен и его девушка Келли Пике объявили, что скоро станут родителями.

Материалы по теме Ферстаппен близок к дисквалификации после столкновения с Пиастри на Гран-при Абу-Даби

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Гонка:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 58 кругов

2. Карлос Сайнс («Феррари») +5.832

3. Шарль Леклер («Феррари») +31.928

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +36.483

5. Джордж Расселл («Мерседес») +37.538

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +49.847

7. Пьер Гасли («Альпин») +1:12.560

8. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1:15.554

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:22.373

10. Оскар Пиастри "(Макларен") +1:23.821

11. Александер Албон («Уильямс») +1 круг

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг

13. Юки Цунода («РБ») +1 круг

14. Гауньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1 круг

15. Джек Дуэн («Альпин») +1 круг

16. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг

17. Лиам Лоусон («РБ») — сошёл

18. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — сошёл

19. Франко Колапинто («Уильямс») — сошёл

20. Серхио Перес («Ред Булл») — сошёл