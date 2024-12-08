Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен: Перес не идиот

Макс Ферстаппен: Перес не идиот
Аудио-версия:
Комментарии

27-летний четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», после гонки на Гран-при Абу-Даби высказался в защиту своего партнёра — Серхио Переса.

Формула-1 2024. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
08 декабря 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:26:33.291
2
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+5.832
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+31.928

«Я всегда очень хорошо работал с Чеко. Честно говоря, он отличный парень. Очень редко можно встретить такого партнёра по команде, как он, который всегда был очень хорошим парнем для нас. Я сочувствую ему. Работаю с ним каждые выходные, неделю за неделей. Я нахожу, что люди к нему очень суровы.

Конечно, некоторые выходные, возможно, могли бы пройти и лучше, но иногда к нему очень жестоки, потому что он не идиот. Он всегда считался отличным гонщиком, и это было непросто, но это было непросто для всех в команде, ведь иногда было так нелегко управлять нашим болидом», — приводит слова Ферстаппена издание GPblog.

Материалы по теме
Ферстаппен близок к дисквалификации после столкновения с Пиастри на Гран-при Абу-Даби
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android