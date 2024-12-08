Макс Ферстаппен: Перес не идиот

27-летний четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», после гонки на Гран-при Абу-Даби высказался в защиту своего партнёра — Серхио Переса.

«Я всегда очень хорошо работал с Чеко. Честно говоря, он отличный парень. Очень редко можно встретить такого партнёра по команде, как он, который всегда был очень хорошим парнем для нас. Я сочувствую ему. Работаю с ним каждые выходные, неделю за неделей. Я нахожу, что люди к нему очень суровы.

Конечно, некоторые выходные, возможно, могли бы пройти и лучше, но иногда к нему очень жестоки, потому что он не идиот. Он всегда считался отличным гонщиком, и это было непросто, но это было непросто для всех в команде, ведь иногда было так нелегко управлять нашим болидом», — приводит слова Ферстаппена издание GPblog.