Макс Ферстаппен: Перес не идиот

27-летний четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», после гонки на Гран-при Абу-Даби высказался в защиту своего партнёра — Серхио Переса.
«Я всегда очень хорошо работал с Чеко. Честно говоря, он отличный парень. Очень редко можно встретить такого партнёра по команде, как он, который всегда был очень хорошим парнем для нас. Я сочувствую ему. Работаю с ним каждые выходные, неделю за неделей. Я нахожу, что люди к нему очень суровы.
Конечно, некоторые выходные, возможно, могли бы пройти и лучше, но иногда к нему очень жестоки, потому что он не идиот. Он всегда считался отличным гонщиком, и это было непросто, но это было непросто для всех в команде, ведь иногда было так нелегко управлять нашим болидом», — приводит слова Ферстаппена издание GPblog.
- 8 декабря 2024
-
22:17
-
22:09
-
21:53
-
21:48
-
21:40
-
21:26
-
21:22
-
21:15
-
21:05
-
20:27
-
20:06
-
19:30
-
19:07
-
18:47
-
18:31
-
18:27
-
18:25
-
18:17
-
18:05
-
18:03
-
18:00
-
17:48
-
17:39
-
17:34
-
16:56
-
16:22
-
16:01
-
15:29
-
14:52
-
14:26
-
13:44
-
13:19
-
13:05
-
12:56
-
12:09