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Гасли поздравил команду с победой над «Хаасом» в Кубке конструкторов

Гасли поздравил команду с победой над «Хаасом» в Кубке конструкторов
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Французский гонщик «Альпин» Пьер Гасли высказался о результатах сезона для своей команды.

Формула-1 2024. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
08 декабря 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:26:33.291
2
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+5.832
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+31.928

«Я очень рад за всю команду, ведь мы заняли шестое место в Кубке конструкторов. В этом сезоне у нас были как очень низкие результаты, так и очень высокие подъёмы. В этом году мы пережили несколько трудных моментов, и я очень горжусь реакцией команды на то, как круто изменился наш сезон. Мы завершили его на конкурентоспособной машине, что позволило нам регулярно выступать в третьем квартале и бороться за очки в гонках.

Надо отдать должное «Хаасу» — в последних гонках с ними была отличная борьба. Кроме того, между Нико [Хюлькенбергом] и мной произошла небольшая личная борьба за 10-е место в личном зачёте. Сегодня, как и всегда, мы были близки с ним в гонке. Он был прямо за мной, и я знал, что нам просто нужно реагировать на его действия, и мы достигнем наших целей. Было приятно часть гонки идти третьим, но мы понимали, что сегодня это не наша задача. В итоге был достигнут важный результат — обеспечено шестое место в чемпионате, так что поздравляю всех в команде с этим достижением», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альпин».

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