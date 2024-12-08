Гасли поздравил команду с победой над «Хаасом» в Кубке конструкторов

Французский гонщик «Альпин» Пьер Гасли высказался о результатах сезона для своей команды.

«Я очень рад за всю команду, ведь мы заняли шестое место в Кубке конструкторов. В этом сезоне у нас были как очень низкие результаты, так и очень высокие подъёмы. В этом году мы пережили несколько трудных моментов, и я очень горжусь реакцией команды на то, как круто изменился наш сезон. Мы завершили его на конкурентоспособной машине, что позволило нам регулярно выступать в третьем квартале и бороться за очки в гонках.

Надо отдать должное «Хаасу» — в последних гонках с ними была отличная борьба. Кроме того, между Нико [Хюлькенбергом] и мной произошла небольшая личная борьба за 10-е место в личном зачёте. Сегодня, как и всегда, мы были близки с ним в гонке. Он был прямо за мной, и я знал, что нам просто нужно реагировать на его действия, и мы достигнем наших целей. Было приятно часть гонки идти третьим, но мы понимали, что сегодня это не наша задача. В итоге был достигнут важный результат — обеспечено шестое место в чемпионате, так что поздравляю всех в команде с этим достижением», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альпин».