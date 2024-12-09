Марко — о высказывании Ферстаппена в адрес судей: не очень дипломатично
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Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал инцидент между четырёхкратным чемпионом Максом Ферстаппеном и Оскаром Пиастри из «Макларена» на старте гонки, после чего нидерландец получил 10-секундный штраф.
Формула-1 2024. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
08 декабря 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:26:33.291
2
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+5.832
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+31.928
«Я думаю, Пиастри мог бы предоставить немного больше пространства в первом повороте. Подумал: «Пусть они соревнуются», по крайней мере, это было применимо к этой ситуации. Десять секунд — это серьёзный штраф, но мы всё равно не смогли бы догнать «Макларен» по темпу. Они были явно быстрее. На «харде» мы были примерно на одном уровне с «Феррари». Это был не тот конец [сезона], который мы себе представляли.
То, что Макс назвал судей идиотами, было не очень дипломатично», — приводит слова Марко издание GPblog.
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