Марко — о высказывании Ферстаппена в адрес судей: не очень дипломатично

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал инцидент между четырёхкратным чемпионом Максом Ферстаппеном и Оскаром Пиастри из «Макларена» на старте гонки, после чего нидерландец получил 10-секундный штраф.

«Я думаю, Пиастри мог бы предоставить немного больше пространства в первом повороте. Подумал: «Пусть они соревнуются», по крайней мере, это было применимо к этой ситуации. Десять секунд — это серьёзный штраф, но мы всё равно не смогли бы догнать «Макларен» по темпу. Они были явно быстрее. На «харде» мы были примерно на одном уровне с «Феррари». Это был не тот конец [сезона], который мы себе представляли.

То, что Макс назвал судей идиотами, было не очень дипломатично», — приводит слова Марко издание GPblog.