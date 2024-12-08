В ФИА раскрыли детали общественных работ Макса Ферстаппена за нецензурную лексику

В Международной автомобильной федерации (ФИА) рассказали, что будут из себя представлять общественные работы четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл». Напомним, во время пресс-конференции на Гран-при Сингапура Ферстаппен нецензурно выразился про состояние болида в Азербайджане, за что был приговорён к общественным работам.

«Ферстаппен отправится на церемонию награждения ФИА, которая состоится в рамках Генеральной ассамблеи на следующей неделе в Кигали, Руанда, чтобы забрать свой четвёртый подряд трофей чемпионата мира Формулы-1. Там Ферстаппен проведёт работу с молодыми гонщиками в рамках программы развития, организованной Автомобильным клубом Руанды (RAC).

В этом мероприятии будет задействован доступный по цене автомобиль ФИА Cross, который был построен RAC на месте в Руанде по чертежам, предоставленным ФИА», — говорится в пресс-релизе ФИА.