Руководитель «Макларена» — о столкновении Пиастри и Ферстаппена: казалось немного ненужным

Руководитель британский команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла прокомментировал столкновение своего подопечного Оскара Пиастри с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном, за которое Макс получил 10-секундный штраф.
«Первая мысль, которая пришла мне в голову после первого поворота, — в этом не было необходимости. Когда у вас есть команды, борющиеся за чемпионство, это кульминация сезона, это время собрать воедино результаты сезона. Это казалось немного ненужным, но иногда невзгоды дают тебе возможность проявить свои сильные стороны.
Я думаю, именно это и произошло сегодня. Прежде всего потому, что Оскар никогда не сдавался и снова заработал очко, которое могло бы стать очень важным, если не два очка, которые могли бы стать решающими даже в случае обгона Карлоса на Ландо», — приводит слова Стеллы издание GPblog.
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