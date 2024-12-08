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Руководитель «Макларена» — о столкновении Пиастри и Ферстаппена: казалось немного ненужным

Руководитель «Макларена» — о столкновении Пиастри и Ферстаппена: казалось немного ненужным
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Руководитель британский команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла прокомментировал столкновение своего подопечного Оскара Пиастри с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном, за которое Макс получил 10-секундный штраф.

Формула-1 2024. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
08 декабря 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:26:33.291
2
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+5.832
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+31.928

«Первая мысль, которая пришла мне в голову после первого поворота, — в этом не было необходимости. Когда у вас есть команды, борющиеся за чемпионство, это кульминация сезона, это время собрать воедино результаты сезона. Это казалось немного ненужным, но иногда невзгоды дают тебе возможность проявить свои сильные стороны.

Я думаю, именно это и произошло сегодня. Прежде всего потому, что Оскар никогда не сдавался и снова заработал очко, которое могло бы стать очень важным, если не два очка, которые могли бы стать решающими даже в случае обгона Карлоса на Ландо», — приводит слова Стеллы издание GPblog.

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