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Магнуссен — о последней гонке за «Хаас»: не хотел так заканчивать сезон

Магнуссен — о последней гонке за «Хаас»: не хотел так заканчивать сезон
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Датский гонщик Формулы-1 Кевин Магнуссен, представляющий «Хаас», рассказал о своей последней гонке в составе американского коллектива на Гран-при Абу-Даби.

Формула-1 2024. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
08 декабря 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:26:33.291
2
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+5.832
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+31.928

«Первый круг прошёл нормально, прорвался с 14-го на седьмое место, так что это был один из плюсов этой гонки. У меня был медленный пит-стоп, который испортил мне гонку, а после второго пит-стопа в меня врезался Боттас, так что на этом всё определённо закончилось. Я не хотел так заканчивать сезон, но мы постарались, на первом круге я попробовал кое–что особенное и добился своего — поднялся на семь позиций.

Думаю, по ходу сезона нам удалось изменить команду и направить её в нужное русло, особенно во второй половине этого года, и я горжусь этим. 25 лет назад я был маленьким ребёнком, мечтавшим о Формуле-1, и мне удалось провести 10 лет в спорте, частью которого я отчаянно мечтал стать, — это была привилегия», — приводит слова Кевина пресс-служба команды.

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