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Колапинто прокомментировал свою последнюю гонку за «Уильямс»

Колапинто прокомментировал свою последнюю гонку за «Уильямс»
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Аргентинский гонщик Формулы-1 Франко Колапинто, представляющий «Уильямс», прокомментировал свою последнюю гонку за команду на Гран-при Абу-Даби.

Формула-1 2024. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
08 декабря 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:26:33.291
2
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+5.832
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+31.928

«Я не хотел, чтобы финальная гонка сезона завершилась сходом машины с дистанции. Хорошо стартовал и пытался пройти гонку до конца, но Пиастри врезался в меня, что привело к проколу и некоторым повреждениям. После замены шин у нас всё ещё был хороший темп, но, к сожалению, нам пришлось сойти с дистанции из-за подозрений на проблему с двигателем.

Последние две гонки были для меня действительно неудачными. Сезон закончился не так, как я хотел, но такова Формула-1. Это всё ещё было воплощением моей мечты, но, конечно, хотелось бы закончить так, как мы начали. Я стремился участвовать в гонках Формулы-1 с самого детства и очень благодарен всем в «Уильямсе» за возможность посадить меня за руль машины на эти девять гонок», — приводит слова Колапинто пресс-служба «Уильямса».

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