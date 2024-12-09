Колапинто прокомментировал свою последнюю гонку за «Уильямс»

Аргентинский гонщик Формулы-1 Франко Колапинто, представляющий «Уильямс», прокомментировал свою последнюю гонку за команду на Гран-при Абу-Даби.

«Я не хотел, чтобы финальная гонка сезона завершилась сходом машины с дистанции. Хорошо стартовал и пытался пройти гонку до конца, но Пиастри врезался в меня, что привело к проколу и некоторым повреждениям. После замены шин у нас всё ещё был хороший темп, но, к сожалению, нам пришлось сойти с дистанции из-за подозрений на проблему с двигателем.

Последние две гонки были для меня действительно неудачными. Сезон закончился не так, как я хотел, но такова Формула-1. Это всё ещё было воплощением моей мечты, но, конечно, хотелось бы закончить так, как мы начали. Я стремился участвовать в гонках Формулы-1 с самого детства и очень благодарен всем в «Уильямсе» за возможность посадить меня за руль машины на эти девять гонок», — приводит слова Колапинто пресс-служба «Уильямса».