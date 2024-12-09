Хельмут Марко: решение по составам пилотов «РБ» и «Ред Булл» будет принято в понедельник

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу будущих составов команд «Ред Булл» и «РБ» после завершения сезона 2024 года.

«Мы будем обсуждать будущее обеих команд. И составы обеих команд будут определены завтра, в понедельник. Когда будет объявлено об этом решении? Я не думаю, что мы объявим об этом завтра же. Конечно, после нашего обсуждения мы будем ждать результатов теста Юки. Но в наших планах сделать официальное объявление в конце следующей недели», — приводит слова Марко издание Motorsport.

Ранее Хельмут Марко прокомментировал реакцию Макса Ферстаппена в гонке Гран-при Абу-Даби.