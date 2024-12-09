Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хельмут Марко: решение по составам пилотов «РБ» и «Ред Булл» будет принято в понедельник

Хельмут Марко: решение по составам пилотов «РБ» и «Ред Булл» будет принято в понедельник
Комментарии

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу будущих составов команд «Ред Булл» и «РБ» после завершения сезона 2024 года.

«Мы будем обсуждать будущее обеих команд. И составы обеих команд будут определены завтра, в понедельник. Когда будет объявлено об этом решении? Я не думаю, что мы объявим об этом завтра же. Конечно, после нашего обсуждения мы будем ждать результатов теста Юки. Но в наших планах сделать официальное объявление в конце следующей недели», — приводит слова Марко издание Motorsport.

Ранее Хельмут Марко прокомментировал реакцию Макса Ферстаппена в гонке Гран-при Абу-Даби.

Материалы по теме
Марко — о высказывании Ферстаппена в адрес судей: не очень дипломатично
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android