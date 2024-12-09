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Стелла: надеюсь, в будущем у нас будет более быстрая машина

Стелла: надеюсь, в будущем у нас будет более быстрая машина
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Руководитель британский команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла прокомментировал победу своего подопечного Ландо Норриса на Гран-при Абу-Даби и высказался о следующем сезоне.

Формула-1 2024. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
08 декабря 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:26:33.291
2
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+5.832
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+31.928

«Ландо продемонстрировал свои сильные стороны, проведя идеальный уикенд и идеальную гонку, несмотря на то что на него оказывалось такое давление. Он оставался очень спокойным. Очень спокойно говорил по радио. Ландо рассмотрел несколько сложных вариантов, которые мы ему предложили, например, когда мы спросили, будет ли он ждать машину безопасности в качестве возможности или нет. Я думаю, мы видели Ландо в его лучшем проявлении, а его лучшее — это невероятный темп и конкурентоспособность.

Весь наш сезон был отражён на последнем пит-стопе Норриса. Возникни проблема на пит-стопе, и мы могли бы уступить позицию Карлосу, а значит, проиграть Кубок конструкторов. Парни провели, на мой взгляд, один из лучших пит-стопов в сезоне, подтвердив наш вектор развития, который определялся не только характеристиками машины, но и общей зрелостью, менталитетом и эмоциональной устойчивостью всей команды. Так что всё это каким-то образом получило возможность быть показанным благодаря аварии в первом повороте.

Я не могу дождаться, когда в будущем увижу Ландо и Оскара за рулём конкурентоспособной машины прямо с первой гонки. Надеюсь, в будущем нам не понадобятся трудности, и у нас будет более быстрая машина, и мы будем чувствовать себя в большей безопасности, не участвуя в решающих гонках на последних этапах сезона», — приводит слова Стеллы издание GPblog.

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