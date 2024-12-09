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Пьер Гасли стал автором уникального достижения в Формуле-1 сезона-2024

Пьер Гасли стал автором уникального достижения в Формуле-1 сезона-2024
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Француз Пьер Гасли, представляющий «Альпин», стал единственным гонщиком, который не нанёс ущерба машинам на протяжении сезона Формулы-1 2024 года.

Отметим, что это неофициальные подсчёты, однако сам Пьер следил за этим рейтингом.

Напомним, последний этап нынешнего сезона Формулы-1, Гран-при Абу-Даби, Гасли завершил на седьмом месте.

В общем зачёте пилотов сезона 2024 года Пьер замкнул топ-10. В активе французского гонщика 42 очка.

Чемпионом стал нидерландец Макс Ферстаппен, представляющий австрийскую команду «Ред Булл». Ранее сообщалось, что Ферстаппен близок к дисквалификации после столкновения с Оскаром Пиастри («Макларен») на Гран-при Абу-Даби.

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