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Макс Ферстаппен отреагировал на победу «Макларена» в Кубке конструкторов

Макс Ферстаппен отреагировал на победу «Макларена» в Кубке конструкторов
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поздравил британскую команду Формулы-1 «Макларен» с победой в Кубке конструкторов в сезоне 2024 года.

«Поздравляю «Макларен» с победой в Кубке конструкторов 2024 года. Большое спасибо «Ред Булл» за тяжёлую работу в этом году. Готов к перерыву!» — написал Ферстаппен на своей странице в социальных сетях.

Напомним, победа в 2024 году в Кубке конструкторов стала первой для «Макларена» с 1998-го. Второе место заняла «Феррари», а топ-3 замкнул «Ред Булл». Ферстаппен стал чемпионом Формулы-1 в завершившемся сезоне. Второе место занял гонщик «Макларена» Ландо Норрис, топ-3 замкнул Шарль Леклер («Феррари»).

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