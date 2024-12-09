Макс Ферстаппен отреагировал на победу «Макларена» в Кубке конструкторов

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поздравил британскую команду Формулы-1 «Макларен» с победой в Кубке конструкторов в сезоне 2024 года.

«Поздравляю «Макларен» с победой в Кубке конструкторов 2024 года. Большое спасибо «Ред Булл» за тяжёлую работу в этом году. Готов к перерыву!» — написал Ферстаппен на своей странице в социальных сетях.

Напомним, победа в 2024 году в Кубке конструкторов стала первой для «Макларена» с 1998-го. Второе место заняла «Феррари», а топ-3 замкнул «Ред Булл». Ферстаппен стал чемпионом Формулы-1 в завершившемся сезоне. Второе место занял гонщик «Макларена» Ландо Норрис, топ-3 замкнул Шарль Леклер («Феррари»).

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