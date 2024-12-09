Карлос Сайнс оценил перспективы «Феррари» в следующем сезоне Формулы-1

Испанский гонщик Карлос Сайнс высказал мнение, что итальянская команда «Феррари» будет одним из фаворитов в борьбе за чемпионство в следующем сезоне Формулы-1. На Гран-при Абу-Даби Карлос провёл последнюю гонку в составе «Скудерии». В следующем сезоне он будет выступать за «Уильямс».

«Безусловно, я очень горжусь тем, что выступал за «Феррари». Горжусь тем, что за эти четыре года я внёс свой вклад в то, чтобы вернуть эту команду туда, где она должна быть, – в борьбу за титул. К сожалению, как сказал Шарль, в этом году у нас не получилось, но у меня такое чувство, что «Феррари» готова бороться за чемпионство в следующем году. Искренне верю, что у них с Шарлем очень хорошие шансы. На мой взгляд, они являются одними из фаворитов в следующем сезоне», — приводит слова Сайнса пресс-служба Международной автомобильной федерации.

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