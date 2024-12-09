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Карлос Сайнс подвёл итоги четырёхлетнего выступления за «Феррари»

Карлос Сайнс подвёл итоги четырёхлетнего выступления за «Феррари»
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30-летний испанский гонщик Карлос Санйс поделился мнением о своём выступлении за «Феррари». В следующем году Сайнс будет представлять «Уильямс».

«Горжусь этими четырьмя годами. Но, возможно, именно этим последним сезоном я горжусь ещё больше. Этот последний год был очень тяжёлым в психологическом плане. После новостей в начале года (о переходе Льюиса Хэмилтона в «Феррари». – Прим. «Чемпионата») мне было очень сложно сохранять мотивацию, сохранять решительность, продолжать бороться и не позволять себе временами слишком расслабляться. Это был серьёзный вызов, на который, как мне кажется, я сумел ответить с достаточной решимостью, достойно завершил сезон, завоевал несколько подиумов, победил в Мексике и помогал команде попробовать реализовать мечту по завоеванию Кубка конструкторов», — приводит слова Сайнса пресс-служба Международной автомобильной федерации.

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