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Серхио Перес прокомментировал сход в последней гонке сезона

Серхио Перес прокомментировал сход в последней гонке сезона
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал сход в последней гонке сезона, состоявшейся вчера, 8 декабря, в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, Перес потерял управление после столкновения с Валттери Боттасом из «Кик-Заубера» и не смог продолжить заезд.

«Я не видел Валттери. В повороте меня в последний момент ударили сзади, после чего я потерял управление. Хотя проблема была уже до этого, потому что каждый раз, когда я переключался на повышенную передачу, то терял машину», — приводит слова Переса издание F1i.

Перес завершил сезон на восьмой строчке. Его напарник Макс Ферстаппен стал четырёхкратным чемпионом.

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