Отец Переса обратился к сыну после окончания сезона в Формуле-1

Антонио Перес Гарибай, отец мексиканского гонщика «Ред Булл» Серхио Переса, разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поблагодарил сына за выступление в завершившемся сезоне Формулы-1.

«Спасибо, Чеко», — написал Антонио.

Напомним, в общем зачёте пилотов сезона Формулы-1 2024 года Перес занял восьмое место. На счету Серхио 152 очка. Чемпионом стал товарищ Переса по команде Макс Ферстаппен.

Ранее в прессе не раз сообщалось, что завершившийся сезон может стать последним для Переса в составе австрийской команды. Сам Серхио выражал уверенность, что не покинет «Ред Булл».

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