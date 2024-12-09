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Оруджев разобрал аварию Ферстаппена и Пиастри на старте Гран-при Абу-Даби

Оруджев разобрал аварию Ферстаппена и Пиастри на старте Гран-при Абу-Даби
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал столкновение Макса Ферстаппена из «Ред Булл» и Оскара Пиастри из «Макларена» на старте гонки Гран-при Абу-Даби.

«Конечно, Макс заслуживал штрафа: поздно залез. Оскар оставил минимальное количество места, но сам контакт был уже после апекса. Чуть-чуть не поместились. Так что вина, конечно же, Макса, и 10 секунд заслуженные. Вообще отмечу стюардов: молодцы, были последовательны — все получали 10 секунд. Жёстко, но по делу, мне такое понравилось», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

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