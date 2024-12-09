Оруджев: если машины у Дуэна и Гасли были одинаковыми, тогда совсем грустно

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев поделился мнением о выступлении австралийского пилота «Альпин» Джека Дуэна на Гран-при Абу-Даби. Финальный этап завершившегося сезона для Джека был дебютом в Формуле-1. Дуэн показал 15-й результат.

«Печально, что сказать. Особенно на фоне Пьера. Да и трассу он знает, он там выступал в Формуле-2. Если машины были одинаковыми — правда, этого мы не узнаем — тогда совсем грустно», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Напомним, победителем Гран-при Абу-Даби стал гонщик «Макларена» Ландо Норрис.

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