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Егор Оруджев назвал топ-команду, у которой ждёт проблемы в 2025 году

Егор Оруджев назвал топ-команду, у которой ждёт проблемы в 2025 году
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказал мнение, что австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» столкнётся со сложностями в следующем сезоне.

«Чемпион 2025 года? Это как дать прогноз, когда Илон Маск полетит на Марс! Абсолютно неизвестно. Единственное, что я бы предположил, это то, что у «Ред Булл» дела будут не очень. Было бы просто логично не тратить время на сезон 2025 года, а готовиться к 2026-му с новым регламентом. На двух стульях будет сложно усидеть», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

В этом сезоне «Ред Булл» занял третье место в Кубке конструкторов.

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