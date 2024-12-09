Оруджев считает, что Расселл имел все возможности не пропустить Хэмилтона на финише

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал борьбу Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла на финише гонки Гран-при Абу-Даби.

«Думаю, если бы Расселл хотел, мог бы остаться впереди. Он слишком легко взял и ускорился с 28,6 до 28,3, а потом и до 28.1 за два круга до того, как Льюис его догнал. Зная, как экономят резину, полсекунды в запасе не оставляют: это слишком много.

По сути, будь он на две десятые быстрее даже на два-три круга раньше, Льюис бы не успел присосаться в DRS на предпоследнем круге. Ну а сам обгон — просто проехал по внешнему радиусу. Зная Джорджа, был бы кто-то другой — обгона бы не случилось. А так — очень красивая история», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».