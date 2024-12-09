Норрис — о переходе Сайнса в «Уильямс»: жаль, ведь он заслуживает борьбы за титулы

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением об испанском гонщике Карлосе Сайнсе, который в следующем сезоне будет выступать за «Уильямс». На минувшем Гран-при Абу-Даби, который был для Сайнса последним в составе «Феррари», он показал второй результат.

«Я говорил, что нужно быть внимательным с Карлосом. Был готов к тому, что он устроит настоящую битву. Карлос будет двигать «Уильямс» вперёд. Посмотрим, как всё будет складываться у «Уильямса». Они могут сделать хороший шаг вперёд. В 2026-м может случиться что угодно. Но жаль, ведь он заслуживает того, чтобы бороться за победы и титулы. Уверен, его время ещё придёт», — сказал Норрис на пресс-конференции после Гран-при Абу-Даби.

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