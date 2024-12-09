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Карлос Сайнс впервые обкатал болид «Уильямса»

Карлос Сайнс впервые обкатал болид «Уильямса»
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Испанский гонщик Карлос Сайнс впервые опробовал автомобиль «Уильямса» в рамках съёмочного дня в преддверии постсезонных тестов. Соответствующей фотографией на своей странице в социальных сетях поделился журналист Филипп Хортон.

Фото: Из личного архива Филиппа Хортона

Напомним, Гран-при Абу-Даби, на котором Карлос занял второе место, был для него последним в составе «Феррари». В «Скудерии» он выступал четыре года.

В общем зачёте пилотов завершившегося сезона Сайнс занял пятое место. В его активе 290 очков. Чемпионом стал нидерландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. В общей сложности Макс набрал 437 очков.

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