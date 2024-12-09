Рассекречена внешность первого кроссовера Xiaomi. Он называется YU7

Первый кроссовер компании Xiaomi получит название YU7 — об этом стало известно из заявки, поданной в Министерство промышленности и информатизации КНР, сообщает издание CarNewsChina.

Xiaomi YU7 Фото: Министерство промышленности и информатизации КНР

Кроссовер будет оснащаться двумя электромоторами суммарной отдачей в 508кВт (690 л. с.), а максимальная скорость автомобиля составит 253 км/ч. Собирать автомобиль будут на заводе Xiaomi в Пекине. При этом официальная презентация автомобиля ожидается в июне или июле 2025 года, сообщает Reuters.

Xiaomi YU7 Фото: Министерство промышленности и информатизации КНР

Напомним, презентация первого автомобиля Xiaomi — электроседана SU7 — состоялась в декабре 2023 года. Изначально он был представлен в трёх исполнениях, а в октябре 2024-го дебютировала экстремальная версия SU7 Ultra мощностью 1138 кВт (1547 л. с.). Предсерийный прототип этого автомобиля установил рекорд «Северной петли» «Нюрбургринга» для четырёхдверных автомобилей.