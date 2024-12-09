«Уильямс» подписал спонсорский контракт с испанской финансовой группой Santander

Команда Формулы-1 «Уильямс» объявила о подписании многолетнего спонсорского контракта с испанской финансовой группой Santander, который вступит в силу в 2025 году.

Бренды Santander и Openbank будут изображены на шлемах и комбинезонах Карлоса Сайнса и Алекса Албона в следующем сезоне.

«Уильямс с гордостью добавляет Santander в наш растущий список знаковых партнёров в 2025 году. Объединение усилий с мировым банковским гигантом, которому доверяют десятки миллионов людей по всему миру, — это ещё один важный шаг в нашей трансформации, и мы с нетерпением ожидаем совместной работы ради привлечения фанатов в предстоящие годы», — прокомментировал анонс глава «Уильямса» Джеймс Ваулз.