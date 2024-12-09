Расселл назвал самый большой урок, который он усвоил благодаря Хэмилтону

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл отдал должное семикратному чемпиону Формулы-1 Льюису Хэмилтону, для которого завершившийся сезон был последним в составе немецкой команды. В следующем году Хэмилтон будет представлять «Феррари».

«Честно говоря, я убедился воочию, какой он пример для подражания. Думаю, благодаря Льюису я понял, что у всех нас есть эта платформа и мы должны правильно её использовать. То, как справляешься с победами, как справляешься с поражениями, вдохновляет маленьких детей. Вспоминаю нашу с Льюисом фотографию, на которой мы были запечатлены, когда я был ещё ребёнком. Я смотрел на него так же, как и все эти дети смотрят на нас – снизу вверх. Полагаю, вероятно, это был самый большой жизненный урок, который я получил от него: иногда, даже если действительно хочется что-то выразить, нужно помнить, что за тобой наблюдают сотни миллионов людей, и важно, как ты это сделаешь», — приводит слова Расселла Crash.net.

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