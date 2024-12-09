Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расселл назвал самый большой урок, который он усвоил благодаря Хэмилтону

Расселл назвал самый большой урок, который он усвоил благодаря Хэмилтону
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл отдал должное семикратному чемпиону Формулы-1 Льюису Хэмилтону, для которого завершившийся сезон был последним в составе немецкой команды. В следующем году Хэмилтон будет представлять «Феррари».

«Честно говоря, я убедился воочию, какой он пример для подражания. Думаю, благодаря Льюису я понял, что у всех нас есть эта платформа и мы должны правильно её использовать. То, как справляешься с победами, как справляешься с поражениями, вдохновляет маленьких детей. Вспоминаю нашу с Льюисом фотографию, на которой мы были запечатлены, когда я был ещё ребёнком. Я смотрел на него так же, как и все эти дети смотрят на нас – снизу вверх. Полагаю, вероятно, это был самый большой жизненный урок, который я получил от него: иногда, даже если действительно хочется что-то выразить, нужно помнить, что за тобой наблюдают сотни миллионов людей, и важно, как ты это сделаешь», — приводит слова Расселла Crash.net.

Материалы по теме
Джордж Расселл: Хэмилтон — величайший пилот всех времён

Самая высокая скорость в Формуле-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android