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«Астон Мартин» подписал экс-резервиста «Форс Индия», он будет работать на симуляторе

«Астон Мартин» подписал экс-резервиста «Форс Индия», он будет работать на симуляторе
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Команда Формулы-1 «Астон Мартин» официально объявила о подписании контракта с испанским гонщиком Даниэлем Хункадельей. Он будет выполнять работу на симуляторе.

«Очень рад присоединиться к «Астон Мартин». Оснащение команды впечатляет, я вижу амбиции всех участников этого проекта. Не могу дождаться возможности поддержать команду на базе», — прокомментировал подписание Хункаделья.

Даниэлю Хункаделье 33 года. Испанец имеет опыт выступлений в чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC). Также являлся резервистом «Форс Индия» в сезоне-2014.

Ранее босс «Астон Мартин» объяснил, почему критика Лэнса Стролла несправедлива.

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