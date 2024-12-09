«Астон Мартин» подписал экс-резервиста «Форс Индия», он будет работать на симуляторе

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» официально объявила о подписании контракта с испанским гонщиком Даниэлем Хункадельей. Он будет выполнять работу на симуляторе.

«Очень рад присоединиться к «Астон Мартин». Оснащение команды впечатляет, я вижу амбиции всех участников этого проекта. Не могу дождаться возможности поддержать команду на базе», — прокомментировал подписание Хункаделья.

Даниэлю Хункаделье 33 года. Испанец имеет опыт выступлений в чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC). Также являлся резервистом «Форс Индия» в сезоне-2014.

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